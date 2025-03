Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 20-25, Serie A basket 2025 in DIRETTA: Mirotic già in doppia cifra, gli emiliani rimangono in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il primo quarto sul 20-25 in favore dell’!20-25 Tripla di Daniel Hackett sulla sirena!17-25 LeDay è una sentenza dalla lunetta: ancora 2/2 e +8.17-23 Ancora 2/2 per il texano: doppio possesso pieno di vantaggio per.17-21 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo.17-19 Diego Flaccadori dalla media con un po’ di fortuna: +2.17-17 Daniel Hackett impatta nuovamente nel punteggio!15-17 Zach LeDay riporta subitodavanti a meno di tre minuti dalla prima sirena!15-15 Sottomano perfetto di Daniel Hackett: parità!13-15 Un solo libero segnato da Nikola.13-14 Tripla di Marco Belinelli!10-14 Ancora a bersaglio il numero 33 ex Barcellona.10-12 Risponde subito Marco Belinelli: -2.8-12 Piazzato di Nikolaper ristabilire il +4.