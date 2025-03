Oasport.it - LIVE Snowboardcross a coppie Erzurum 2025 in DIRETTA: vince l’Australia davanti alla Gran Bretagna e all’Austria. Ottava la coppia azzurra Visintin-Moioli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 13.0012.40dunqueposizione per l’Italia per la caduta e conseguente squalifica di Michela. Per oggi è tutto, l’appuntamento con la prossima gara a squadre didi Coppa del Mondo è per domenica prossima (9 marzo) a Gudauri, in Georgia. Buona giornata!12.35 LA CLASSIFICA GENERALE DELLE PRIME 11 POSIZIONI DELLA GARA A SQUADRE DIDI:1 – AUSTRALIA 1 – 100 PUNTI2 –1 – 80 PUNTI3 – AUSTRIA 1 – 60 PUNTI4 – STATI UNITI 2 – 50 PUNTI5 – FRANCIA 1 – 45 PUNTI6 – FRANCIA 2 – 40 PUNTI7 – SVIZZERA 2 – 36 PUNTI8 – ITALIA – 32 PUNTI ( Omar-Michela)9 – SVIZZERA 1 – 29 PUNTI10 – STATI UNITI 1 – 26 PUNTI11 – GERMANIA – 24 PUNTI12.