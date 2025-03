Oasport.it - LIVE Snowboardcross a coppie Erzurum 2025 in DIRETTA: fuori in semifinale la coppia azzurra Visintin-Moioli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 13.0012.23 Vince il primo segmento Cameron Bolton davanti di soli 3 millesimi allo statunitense Nathan Pare.12.22 È iniziata la big final con un grande spunto dell’australiano Cameron Bolton.12.20 Classifica generale: Francia 1 che chiude quinta, sesta Francia 2, settima la seconda squadra svizzera. Ora la big final che chiuderà la tappa odierna.12.19 Vince la small final Lea Casta, a seguire la connazionale Julia Pereira de Sousa. Terza posizione per Noemie Widmer.12.18 Si giocano la vittoria di questa small final le atleti francesi.12.17 Primo segmento di gara con gli atleti francesi in testa.12.16 Ricordiamo l’assenza dell’Italia in questa small final per la squalifica a Michela. Lachiude questa tappa in ottava posizione.