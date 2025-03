Oasport.it - LIVE Snowboardcross a coppie Erzurum 2025 in DIRETTA: coppia Visintin-Moioli in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 13.0011.57 Si qualificano alle semifinali le seguenti:AUSTRALIA 1 / GRAN BRETAGNA 1FRANCIA 2 / SVIZZERA 2ITALIA – OMARE MICHELA/ AUSTRIAFRANCIA 1 / STATI UNITI 211.54 Scappa Lea Casta (Francia) che vince la batteria e qualifica lafrancese in. Accede anche lastatunitense Pare/Craig.11.53 Francia e Stati Uniti avanti nella prima parte di gara.11.51 Ultima batteria di quarti di finale con in pista Francia 1, Australia 2, Germania e Stati Uniti 1.11.50 Grandissimo ultimo intermedio di Michelache addirittura supera Pia Zerkhold (Austria) e vince la batteria per soli 7 millesimi!11.49 Scappa l’Austria, deve tenerela seconda posizione.