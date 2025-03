Oasport.it - LIVE Snowboardcross a coppie Erzurum 2025 in DIRETTA: azzurri per stupire

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all'ultima giornata di gare di Coppa del Mondo di, in Turchia. Quest'oggi è il giorno della gara amiste, la prima stagionale del programma di Coppa del Mondo 2024-.16 le squadre che si daranno battaglia, suddivise in quattro batterie di quarti di finale. In pista anche l'Italia, rappresentata da Omar Visintin, bronzo olimpico nella gara individuale a Pechino 2022, e da Michela Moioli, vincitrice della medaglia d'oro individuale ai Giochi olimpici di Pyeongchang nel 2018. Oltre ai traguardi raggiunti in solitaria, glisono vicecampioni olimpici proprio nella specialità in cui si cimenteranno oggi.Le squadre ritenute insidiose sono diverse, ma i favoriti per la vittoria sono molto probabilmente la coppia (1) statunitense, guidata dal veterano Nick Baumgartner.