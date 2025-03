Oasport.it - LIVE Snowboardcross a coppie Erzurum 2025 in DIRETTA: a breve l’inizio delle batterie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 13.0011.24 Nel frattempo che si le danze abbiano inizio ecco la startlist della prima batteria:AUSTRALIA – CAMERON BOLTON/JOSIE BAFFSTATI UNITI – NICK BAUMGARTNER/BRIANNA SCHNORRBUSCHGRAN BRETAGNA – HUW NIGHTINGALE/CHARLOTTE BANKESCINA – DALI GAO/YONGQINGLAMU11.21 La coppia azzurra Visentin-Moioli scenderà in pista nella terza batteria insieme all’Austria, alla Repubblica Ceca e al Canada (2).11.19 Ricordiamo la struttura della gara: 4composte da 4, le prime due di ogni batteria passano in semifinale. Successivamente le prime due di ogni semifinale accederanno alla finale.11.16 Buone chance di far bene in casa Italia: Omar Visintin e Michela Moioli sono vicecampioni olimpici in questa specialità.