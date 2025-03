Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: Maurizio Bormolini chiude 2° e vince la Coppa del Mondo generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOCROSS A COPPIE MISTE DALLE 11.30LADELSE.TUTTE LE COMBINAZIONI14:13 Siqui la nostratestuale del PGS di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.14:12 Al femminile nuovo podio sfiorato da Lucia Dalmasso, che più della small final deve rammaricarsi dell’occasione persa in semifinale.14:10 Weekend da incorniciare per, che torna dalla Polonia con due secondi posto, ma soprattutto con la Sfera di Cristallo. Stagione indimenticabile per l’Italia delloparallelo, che si proietta all’anno Olimpico da assoluta protagonista.14:08 Peccato.allunga le traiettoria nella sezione finale e si lascia beffare dal rientro di Prommegger.