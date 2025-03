Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: Lucia Dalmasso approda ai quarti, ora gli ottavi maschili

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOCROSS A COPPIE MISTE DALLE 11.30BORMOLINI VINCE LA COPPA DEL MONDO SE.TUTTE LE COMBINAZIONI13:10 Nulla da gare per Jasmin Coratti, che viene bruciata nelle ultime due porte dall’ucraina. Avremo dunque solo un’azzurra ai. Si procede con la penultima heat tra la svizzera Julie Zogg e la tedesca Ramona Hofmeister.13:09 Diverse sbavature per Zamfirova, ma Dekker compie un autentico pasticcio scivolando nella parte conclusiva del muro. Prima sorpresa di giornata con l’olandese, seconda in gara-1, fuori agli. Ne può approfittare Jasmin Coratti. L’azzurra sfida l’ucraina Annamari Dancha.13:07 Heat dominata dalla nipponica, che aitroverà Cheyenne Loch. Tocca ora all’olandese Michelle Dekker contro la bulgara Malena Zamfirova.