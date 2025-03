Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: LA COPPA DEL MONDO E’ NOSTRA! Bormolini sicuro del titolo

VINCE LA COPPA DEL MONDO. BORMOLINI E' SICURO DEL TITOLO. TUTTE LE COMBINAZIONI 13:37 La sfida tutta sudcoreana è di Kim Sangkyum. Ora gustiamoci il derby italiano tra Daniele Bagozza e Maurizio Bormolini. 13:36 Programma che prosegue con i quarti di finale maschili. Di seguito il tabellone: Lee (KOR)-Kim (KOR) Bagozza (ITA)-Bormolini (ITA) Felicetti (ITA)-Zamfirov (BUL) Prommegger (AUT)-Mastnak (SLO) QUARTI DI FINALE MASCHILI 13:34 Che beffa per Maderova. La ceca era in netto vantaggio su Hofmeister prima di commettere un gravissimo errore che la estromette dal tracciato. 13:32 Continua il magic moment di Malena Zamfirova. La bulgara domina il suo quarto di finale ed attende una tra la ceca Maderova e la tedesca Hofmeister.