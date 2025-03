Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: gara decisiva per la Coppa del Mondo?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del gigante parallelo di, tappa valida per ladeldiparallelo.che potrebbe decidere le sorti di Maurizio Bormolini con l’azzurro vicinissimo alla Sfera di Cristallo. Basterà infatti cogliere un piazzamento nei quarti di finale per poter festeggiare aritmeticamente il successo in classifica generale con unad’anticipo.Contingente italiano che tuttavia vuole continuare a fare incetta di podi e vittorie. Successo griffato dall’eterno Roland Fischnaller in-1, con numerosi azzurri piazzati in top ten. Proveranno a giocarsi le proprie carte Edwin Coratti, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Fabian Lantschner ed Aaron March. Ultimo appello per Andreas Prommegger.