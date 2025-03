Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: Bormolini ad un passo dalla Coppa del Mondo generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOCROSS A COPPIE MISTE DALLE 11.30VINCE LADELSE.TUTTE LE COMBINAZIONI11:59 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta del PGS di. Sulle nevi polacche si sono disputate le qualificazioni e fioccano le buone notizie in casa Italia. Maurizioha staccato il miglior crono avvicinandosi sempre più alla Sfera di Cristallo. 5 gli azzurri qualificati con Mirko Felicetti ottimo 2°, Daniele Bagozza, Aaron March ed Edwin Coratti rispettivamente nono, decimo e quattordicesimo. Tre le italiane agli ottavi. Si tratta di Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti ed Elisa Caffont. A tra poco!Buongiorno e benvenuti nellatestuale del gigante parallelo di, tappa valida per ladeldiparallelo.