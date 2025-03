Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: subito selezione nel primo giro

1/6 – Provano a rientrare Diggins e Weng, staccate di 5/6 metri dalle prime 6 atlete.1/6 – L'obiettivo delle norvegesi è staccare tutte quelle temibili a skating e in volata, trattasi di Diggins Sundling e anche la stessa Ribom.1/6 – Si fa tanta fatica oggi, complici le temperature sopra i 5 gradi. In pratica 6 atlete hanno già preso margine. Sono Slind, Johaug, Andeon, Karlsson, Weng e anche Emma Ribom.1/6 –Johaug e Slind a dettare il passo, le svedesi Andeon e Karlsson a ruota. Gruppo già sfilacciato, azzurre staccate dopo 1km.1/6 – Si giungesse in voltata, ecco che una come Jonna Sundling farebbe paura!1/6 – C'è tantissima curiosità per Frida Karlsson, che ha saltato tante tappe di Coppa per presentarsi al Mondiale al meglio.