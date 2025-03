Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: restano in 5 a metà gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACAMBIO SCI – Si cambia la tecnica! Davanti sono rimaste Slind, Johaug, Sundling e Weng, qualche metro più attardata Andeon che comunque è a vista.Sundling ha materiali pazzeschi oltre che una tecnica sopraffina in discesa: rientra!!! Trascinandosi dietro anche Andeon.Tornano sotto i 5? Andeon e Sundling: SI STACCA FRIDA KARLSSON!GIRO 3/6 – Si scollina! Svedesi a circa 7?, adesso però possono rientrare in discesa e nel cambio sci!Slind e Weng devono solo restare con Johaug per far valere la maggiore potenza in volata, Johaug ha una sola via: staccarle!Fanno fatica le svedesi a rientrare, manca ancora un po’ di salita.GIRO 3/6 – JOHAUG prende margine insieme a Slind e Weng! Ritmo di Johaug che ha forse iniziato a decidere la.GIRO 3/6 – Prova il forcing Johaug, ce la farà?Comarella allo stadio in 19^ piazza a +37?.