LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: piove, condizioni al limite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:00 Ci sono sei gradi a Trondheim e una leggera pioggia cade. Purtroppo non sono leche organizzatori e appassionati norvegesi sognavano di avere nel ‘Mondiale della gente’!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellodeidi Sci dida Trondheim (NOR). Con il pubblico norvegese che regala spettacolo, è il Mondiale della gente!Si alza il sipario sulla seconda garadella rassegna iridata norvegese, che ieri ha regalato spettacolo in pista e fuori, con un pubblico che si è aggirato attorno alle 50mila presenze. Ieri è stata tripletta norvegese, oggi altresì i tanti tifosi si aspettano gioie delle atlete di casa. La favorita d’obbligo è la fuoriclasse Therese Johaug, che cerca di vincere una medaglia d’oro mondiale a distanza di 12 anni dalla prima.