LIVE Sci di fondo Skiathlon femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Maria Gismondi vuole stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellodeidi Sci dida Trondheim (NOR). Con il pubblico norvegese che regala spettacolo, è il Mondiale della gente!Si alza il sipario sulla seconda garadella rassegna iridata norvegese, che ieri ha regalato spettacolo in pista e fuori, con un pubblico che si è aggirato attorno alle 50mila presenze. Ieri è stata tripletta norvegese, oggi altresì i tanti tifosi si aspettano gioie delle atlete di casa. La favorita d’obbligo è la fuoriclasse Therese Johaug, che cerca di vincere una medaglia d’oro mondiale a distanza di 12 anni dalla prima. Le chance son oggi e ancor di più nella 50 km che chiuderà la rassegna allo.L’antagonista principale ci si aspetta che possa essere Astrid Øyre Slind, colei che ha saputo destare la migliore impressione allo distance nel corso della stagione.