LIVE Sci di fondo Skiathlon femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | iniziata la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 1/6 – Subito Johaug e Slind a dettare il passo, le svedesi Andeon e Karlsson a ruota. Gruppo già sfilacciato, azzurre staccate dopo 1km.GIRO 1/6 – Si giungesse in voltata, ecco che una come Jonna Sundling farebbe paura!GIRO 1/6 – C’è tantissima curiosità per Frida Karlsson, che ha saltato tante tappe di Coppa per presentarsi al Mondiale al meglio.14:00 Saranno dunque 6 giri da 3.3km di cui 3 in tecnica classica e 3 a tecnica libera. Gli stessi che ieri hanno visto un eroico Pellegrino arrendersi in spaccata solo a 4 norvegesi.LA!13:48 L’Italia si aspetta un sussulto dalla giovane Maria Gismondi, che coltiva ambizioni di top 20. Caterina Ganz, nelladi più bassollo della stagione complici i contingenti ridotti a 4 atleti per Nazione, potrebbe anche provare ad avvicinare la top 10/12.