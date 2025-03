Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Ebba Andersson si conferma su Johaug. Sundling bronzo tra cadute e rimpianti

Si chiude qui ladi un meraviglioso ed emozionanteda Trondheim (NOR). Vi diamo appuntamento alle prove su 10 chilometri a tecnica classica di martedì e mercoledì: un saluto sportivo!CLASSIFICAAndeon (SWE) 47:57.1Therese(NOR) +0?02Jonna(SWE) +10?2Frida Karlsson (SWE) +10?5Heidi Weng (NOR) +11?0Nadja Kaelin (SUI) +1'16"22. Anna Comarella (ITA) +3'18"29. Martina Di Centa (ITA) +3'58"32. Maria Gismondi (ITA)36. Caterina Ganz (ITA)14:53Andeon hato il titolo vinto a Planica 2023, è il 3° oro mondiale per lei!14:52 Thereseconquista un pesante argento e la ventesima medaglia iridata, ci riproverà nella 50 chilometri: sarà la favorita per la medaglia d'oro.