Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2025 in DIRETTA: inizia la gara, subito tante azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.38 Al primo rilevamento Melesi è dietro di 0.01, al secondo di ben 0.61.10.37 Aicher finisce lunga di linea e salta una porta. Unche, a differenza di quanto appariva a prima vista, si sta rivelando pieno di trabocchetti. Adesso Roberta Melesi con il pettorale n.5.10.36 La giovane teutonica paga 0.14 al primo intermedio e ben 0.61 al secondo. Oggi non sembra la sua giornata.10.36 Raedler, come previsto, rifila 6 secondi a Gisin. L’austriaca è stata la prima a non sbagliare la difficile curva angolata successiva alla Tommy Moe: lì serve prendere un ampio anticipo. Occhio ora alla tedesca Emma Aicher.10.35 Già 3 decimi di vantaggio per l’austriaca al secondo intermedio.10.34 Ora l’austriaca Ariane Raedler.10.33 Anche Gisin sbaglia alla Tommy Moe e riparte da ferma.