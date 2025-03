Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2025 in DIRETTA: gara chiave nel duello tra Brignone e Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e la startlist delfemminile diBuongiorno e benvenuti allatestuale delfemminile in programma a(Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 55 atlete da 14 Paesi.In casa Italia saranno dieci le azzurre al via nellaodierna: Marta Bassino con l’1, Roberta Melesi col 5, Federicacol 6, Elena Curtoni con l’8, Sofia Goggia col 10, Laura Pirovano col 20, Asja Zenere col 32, Vicky Bernardi col 41, Nicol Delago col 44 e Nadia Delago col 45.In classifica generale Federicaguida con 1094 punti, con 231 lunghezze di margine sull’elvetica Lara Gut-, seconda a quota 863, mentre nella graduatoria di specialità comanda proprio Gut-con 385 punti, davanti a, seconda a quota 310, mentre è terza Sofia Goggia con 246.