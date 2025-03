Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2025 in DIRETTA: devastante Federica Brignone, sarà scacco matto?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.44 Macuga è seconda a 84 centesimi. Ottimo segnale. La gara di, a nostro avviso, è quasi certamente da podio. Vedremo se anche da vittoria. Certo Lara Gut-Behrami dovrà rischiare tanto per stare davanti all’azzurra. Adesso Elena Curtoni.10.43 0.19 di ritardo per Macuga al secondo parziale. Ma è da qui in poi che l’azzurra si è scatenata.10.42 MAGNIFICAAAAAAAAAAAA!!! NETTAMENTE PRIMAAAAAAAAAAA!!!al comando con 1.35 su Raedler!loa Lara Gut-Behrami! Battere l’azzurra nonfacile per nessuna! Si è presa tanti rischi, senza calcoli. E ha fatto tutto bene. Vediamo subito l’americana Lauren Macuga.10.41 Al primo intermedioè avanti di 0.03, al secondo di 0.23.10.40 Melesi chiude seconda a 76 centesimi.