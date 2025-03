Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Brignone in testa di un soffio su Gut e Goggia!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.11 Miglior gara stagionale per Romane Miradoli, settima a 38 centesimi. Ossigeno per una Francia in crisi. Tocca a Laura Pirovano. E se fosse la volta buona?11.09 La tedesca Kira Weidle-Winkelmann è nona a 66 centesimi.11.08 Gut-Behrami sapeva che quella odierna era una sorta di ultima spiaggia. Ma ha perso altri 20 punti da. Ora arriveranno il gigante di Are e poi le gare veloci di La Thuile, ovvero la località dove vive la campionessa del mondo di gigante.11.07 L’austriaca Mirjam Puchner è decima a 0.85.11.06 Oggettivamente non si vedono ora sciatrici così tecniche da portarsi al comando. Ma nello sci non si sa mai.11.05 Robinson guadagna addirittura 6 decimi sunel tratto della Tommy Moe, altri 26 centesimi nel tratto finale ed è quarta a 22 centesimi.