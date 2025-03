Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Brignone batte Gut-Behrami! La svizzera alza bandiera bianca: “E’ un gradino sopra”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.26 Fuori la canadese Valerie Grenier.11.26 Lara Gut-a RaiSport: “Non è una lotta con Federica, è un“. Si è arresa per davvero o è mera pre-tattica?11.25 La 35ma vittoria in carriera per Federicaè ormai ad un passo. Sarebbe l’ottava stagionale in Coppa del Mondo, nove se contiamo anche l’oro in gigante ai Mondiali. Oggettivamente meriterebbe di prendersi l’ambita sfera di cristallo.11.24 LaJoana Haehlen è 22ma a 2.28.11.22 LaMalorie Blanc è 13ma a 0.95.11.21 Federicaa RaiSport: “All’arrivo ero frustrata. Avevo rischiato di inforcare una porta e alla Tommy Moe non ho sciato bene“.11.20 L’austriaca Christina Ager è 15ma a 1.26.11.19ha ottenuto il miglior parziale assoluto solo al secondo intermedio.