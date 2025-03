Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Vinatzer risale! Gran manche di Muffat-Jeandet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI KVITFJELL DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA DELLO13.08:è in top 10! Popov perde tanto nel finale ed è settimo a 79 centesimi dal francese. Ora Kristoffersen13.08: 51 centesimi di vantaggio per Popov all’intermedio13.06: Questa la classifica quando mancano gli ultimi otto della prima:1Victor FRA 1:39.732 GSTREIN Fabio AUT 1:39.84 +0.113Alex ITA 1:40.20 +0.474 RODES Istok CRO 1:40.37 +0.645 MATT Michael AUT 1:40.43 +0.706 MARCHANT Armand BEL 1:40.51 +0.787 RASCHNER Dominik AUT 1:40.54 +0.818 ROCHAT Marc SUI 1:40.65 +0.929 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:40.67 +0.9410 GROSS Stefano ITA 1:40.72 +0.9910 AERNI Luca SUI 1:40.72 +0.9912 ZENHAEUSERN Ramon SUI 1:40.