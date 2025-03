Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Meillard in testa ma Haugan è vicinissimo! Vinatzer lontano dai primi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI KVITFJELL DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA DELLO10.03: Terza uscita consecutiva, è quella dello statunitense Ritchie10.02: Esce anche Rassat nella seconda parte di gara10.00. Fuori subito Strolz che incrocia le punte, si sdraia ed esce9.59: Ritardo pesante per il croato Zubcic che è 17mo a 2?79 dalla9.57: L’austriaco Raschner perde un secondo nella seconda parte di gara ed è 13mo a 1?83 dalla. Qualche segno c’è ma la pista è ancora in buone condizioni9.56: Si prende pochi rischi l’azzurro, commette un errore grave prima dell’intermedio e non riesce più a trovare il ritmo giusto, è 12mo a 1?75, ci sarà nella secvonda manche ma essere protagonista sarà difficile9.56:all’intermedio ha un ritardo di 1?07 di ritardo con un errore9.