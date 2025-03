Romadailynews.it - Live Roma-Como: squadre in campo per il riscaldamento

Leggi su Romadailynews.it

– Impegno domenicale per la, che all’Olimpico ospita ila quattro giorni dall’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Per Ranieri duplice compito: vincere oggi per recuperare ulteriore terreno a chi sta davanti in classifica e risparmiare energie in vista di giovedì. A cura del nostro inviato A.T.(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.A disp.: Gollini, De Marzi, Hummels, Nelsson, Saud, Salah-Eddine, Rensch, Pisilli, Gourna-Douath, Saelemaekers, Cristante, Baldanzi, El Shaarawy, Dovbyk.All.: Claudio Ranieri.(4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao.A disp.: Reina, Vigorito, Iovina, Jack, Van der Brempt, Vojvoda, Moreno, Engelhardt, Braunoder, Ikoné, Fadera, Cutrone, Gabrielloni, Douvikas.