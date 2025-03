Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: tra poco si comincia, partenza fondamentale per Bagnaia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.51 Inno thailandese.8.50 Scelte differenti per le gomme:e Marc Marquez con soft all’anteriore e media al posteriore. Doppia soft per Alex Marquez e Ogura, hard all’anteriore e soft al posteriore per Miller, hard all’anteriore e media al posteriore per Acosta e Fernandez. Ricordiamo che i piloti possono cambiare mescole fino a pochi minuti prima della.8.47 Lasarà un momentodovrà cercare almeno di portarsi in seconda posizione e provare a tenere il passo di Marquez. Il problema sarà Alex Marquez, che farà da scudiero al fratello e cercherà in tutti i modi di rallentare ‘Pecco’ nelle prime battute.8.43 Sin qui, tra Test pre-stagionali, qualifiche e Sprint Race, il dominio di Marc Marquez è stato netto.