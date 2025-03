Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Marquez gioca col fratello e vince. Podio per Bagnaia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.9.48 In classifica generale Marcè a punteggio pieno con 37 punti, seguito da Alexa 29 ea 23.9.47 Senza Jorge Martin, anche oggi la migliore Aprilia è stata quella di Ogura (team non ufficiale). Non una buona notizia per Bezzecchi.9.46 Servirà unmolto diverso in Argentina, perché il GP successivo sarà ad Austin, da sempre feudo inespugnabile di. Il rischio che lo spagnolo vada in fuga nel Mondiale dopo appena 3 GP è veramente tangibile. Per questo per Pecco non c’è tempo da perdere: il GP d’Argentina sarà già determinante.9.45 Una gara stranissima.era nettamente superiore. Eppure a 20 giri dalla fine ha volutamente fatto passare il