Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Marquez fa passare il fratello, rientra Bagnaia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 Probabilmente Marcha scelto di farilper una questione di gestione della pressione delle gomme.-10 Alexal comando con 0.2 su Marc, 0.9 su, 1.6 su Morbidelli e 2.7 su Ogura.-11 Scivolata per Mir.-11 E’ comunque una gara molto difficile per, si vede che non è a posto con la moto. Non sta guidando come vorrebbe, soprattutto in percorrenza di curva.-12 Gli altri italiani: 8° Bezzecchi, 11° Di Giannantonio, 14° Marini, 16° Bastianini, 21° Savadori.-12non riesce ancora a ricucire sui due fratelli.-13 Gran gara di Ogura, quinto a 2.2 dalla vetta.-13 Siamo a metà gara.si riporta a mezzo secondo dalla coppia di testa.-14 E’ evidente chesia il più veloce in pista, eppure per il momento preferisce rimanere in scia al