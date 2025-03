Oasport.it - LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2025 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.56 de Wolf vince-1 di MX2.16.52 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-1 del primo GP della stagione di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale del GP, Gajser sfida Renaux e Febvre. Debutta Ducati. Il GP diinè iniziato alla grande, nonostante il meteo, la pioggia non ha disturbato i protagonisti nelladi qualifica del sabato.Inci si aspettava un Tim Gajser in forma ma la prima sfida del nuovo mondialeha visto lo sloveno relegato in terza piazza, oscurato da due piloti della scuola francese. Maxime Renaux ha vinto dopo aver fatto firmare il miglior tempo nelle prove ufficiali, proprio davanti all’altro francese Romain Febvre in gran forma.I due fenomeni francesi sono pronti a sfidare Gajser nelle due gare domenicali.