Oasport.it - LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2025 in DIRETTA: Febvre vince gara-1, tra poco il via di gara-2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53 Buonasera e benvenuti alladi-2 di.17.56 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 20.10 per-2 del GP!17.55domina e-1, Renaux conquista la seconda posizione nonostante l’incidente fuori pista. Gajser si accontenta della terza piazza. Ottimo debutto per le Ducati, con il quarto posto di Guadagnini e il sesto di Seewer.17.53 Ecco l’ordine di arrivo di-1:1 3, Romain FRA KAW 34:51.272 17 1:54.961 3 2:00.801 1:58.173 1:57.818 0:32.501 0:31.367 0:25.542 0:31.391 Finish2 959 Renaux, Maxime FRA YAM 34:54.822 17 0:03.550 0:03.550 1:54.716 2 1:56.137 1:57.127 1:56.429 0:32.461 0:30.704 0:24.775 0:28.197 Finish3 243 Gajser, Tim SLO HON 34:57.332 17 0:06.060 0:02.510 1:54.814 6 1:56.