Oasport.it - LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2025 in DIRETTA: Febvre vince gara-1, Guadagnini quarto con la Ducati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, secondo Renaux e terzo Gajser. Ottimocon la.-18 Gajser a soli 9 decimi da Renaux.-18 Ultimo giro, Gajser si trova a soli due secondi da Renaux.-17 Due giri alla conclusione.-17 Perde il ritmo Seewer, Coldenhoff approfitta dei doppiati per conquistare la quinta piazza.-16 Cristallizzate le prime tre posizioni:, Renaux e Gajser.-15 Forato si mantiene in ventesima posizione,complicata per lui.-14 Sfortunato Bonacorsi, cade durante l’attacco alla decima posizione.-13 Bonacorsi sale in undicesima posizione, appena dietro al nuovo pilota Kawasaki Pauls Jonass.-12 Questi i primi dieci al momento:1 3, Romain FRA KAW 21:07.265 10 1:54.961 3 1:56.557 1:56.865 1:57.240 0:32.462 0:30.210 Inter 22 959 Renaux, Maxime FRA YAM 21:13.