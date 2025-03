Oasport.it - LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2025 in DIRETTA: Febvre in testa, Gajser prova la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6dopo tre giri riesce ad avere la meglio su un buon Seewer, la notizia è netta: la Ducati è veloce sin da subito.-5 Lotta furiosa tra la Ducati di Seewer e l’alfiere della Honda, Tim.-4sorpassa Guadagnini per la quarta posizione, punta ora l’altro pilota Ducati, Jeremy Seewer.-3 Giro veloce per, 1.55.838. Due secondi di vantaggio su Renaux.-2si trova a soli 3 decimi da Guadagnini.-2 Per quanto riguarda gli italiani, Bonacorsi tredicesimo e Forato ventiduesimo.-1 Ottima partenza delle Ducati che si mantengono in terza e quarta posizione, attenzione alla risalita digià in quinta posizione.-1solamente settimo, brutta partenza per il fenomeno sloveno.-1in, Renaux e le due Ducati di Guadagnini e Seewer sono subito terza e quarta.