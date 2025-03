Oasport.it - LIVE Moto2, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Vietti steso da Agius, giornata nera per gli italiani

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 giri: contatto comunque non intenzionale quello di, a differenza di Munoz in Moto3. Long Lap per l’australiano.-10 giri: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! MA ALLORA E’ UNA MALEDIZIONE. SENNASTENDE CELESTINOCHE SCIVOLA SULLA GHIAIA. -11 giri: Gonzalez spinge ancora e rifila 1.490 a Celestino, secondo davanti a Senna, terzo a +0.461 dall’italiano. Quindi Canet, Moreira, Baltus, Ramirez, Dixon, Holgado e Lopez. Arbolino è quattordicesimo.-12 giri: attenzione ad Aron Canet, che è il secondo pilota più veloce dopo Gonzalez. Al momento è quarto.-13 giri: Sta scappando Gonzalez, adesso a 1.268 dache deve guardarsi le spalle da, terzo con un gap di +0.508 sull’italiano.The gap is slowly but surely getting bigger between @18ManuGonzalez,and#ThaiGP pic.