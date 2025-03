Oasport.it - LIVE Moto2, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Gonzalez trionfa a Buriram, Vietti steso da Agius

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.02 In virtù di quanto successo, Manuelconquista i primi 25 punti nella classifica piloti, 20 quelli di Canet, 16 quelli di. 3 punti per Arbolino, amaro 0 per. 8.01 Arrivano intanto le scuse dia Celestino. “So che ho fatto un sorpasso al limite“. Queste le parole del pilota al parco chiuso.7.59 Questa la classifica finale del GP dellaper ciò che concerne la¡VICTORIA DE MANU GONZÁLEZ! #ThaiGP2 Canet34 Moreira5 Ramírez6 Baltus7 Dixon8 Holgado9 Salac10 López11 Arenas12 Oncu13 Arbolino14 Huertas15 Aji16 Guevara17 Binder18 Roberts19 Kunii20 Veijer21 Alonso22 Ortolá23 Sasaki24 VD Goorbergh25. pic.twitter.com/duzKzn6qIN— Swinxy (@Swinxy) March 2,7.56 Commissari di gara sul banco degli imputati.