Oasport.it - LIVE Moto2, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: comincia la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-19 giri: si assottigliano i distacchi: Gonzalez è avanti con un vantaggio di 0.35 su Vietti, secondo seguito da Senna Agius (+0.108), quindi Canet (+0.892)-20 giri: attenzione: doppio long lap per Binder e Guevara, causa jump start. Nel frattempo Celestino e Gonzalez fanno a sportellate. Lo spagnolo passa di nuovo al T3.-21 giri: Gonzalez ci prova al terzo settore, Vietti risponde. Potrebbe essere il copione di questa.-21 giri: Vietti guida le operazioni con un vantaggio di +0.012 rispetto a Gonzalez, poi Agius, Binder, Guevara, Canet, Ramirez-22 giri: Vietti e Gonzalez scavano subito un solco sulla concorrenza, attenzione però allo spagnolo che sembra avere un passo superiore all’italiano. Ancora ventesimo Arbolino.PARTENZA – Celestino Vietti approfitta dello start complicato di Gonzalez e imbocca per primo la curva 1, terzo Agius, quarto BinderSEMAFORO VERDE!LADIAL GP DELLA7.