Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: Van Aert inizia a muoversi a 70 km dal traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Wellens va a riprendere Bissegger. Il belga ha già guadagnato oltre 40? sul gruppo.15.24 Scatta anche il belga Arjen Livyns (Lotto).15.24 Ennesima accelerazione di Tim Wellens. I corridori stanno affrontando la Côte du Trieu (1.2 km al 7.4%).15.22 Bissegger da buon cronoman guarda dritto davanti a sé e guadagna sul gruppo.15.22 Dopo le sgasate precedenti, Vansi è portato in coda al gruppo.15.21 I primi sette ora viaggiano con 45? di margine sul gruppo.15.19 Ora ci prova Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale).15.18 Sventato anche quest’attacco: il gruppo sembra molto concentrato quest’oggi, ancor più di ieri dove già era complicato fare la differenza.15.18 70 km al.15.17 Il gruppo però non si vuole far sorprendere e rimane pressocché appiccicato al belga, il quale peraltro trova compagnia.