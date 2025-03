Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: Philipsen domina la volata, Milan in top-ten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55si è fatto un gran bel regalo di compleanno, visto che proprio oggi il belga festeggia i suoi 27 anni.16.53 La top-6 della.1Jasper Alpecin – Deceuninck 200 125 4:26:302 KOOIJ Olav Team Visma Lease a Bike ,,3 HOFSTETTER Hugo Israel – Premier Tech ,,4 MARIT Arne Intermarché – Wanty ,,5 PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team ,,6Jonathan Lidl – Trek ,,16.51 Lontani sia Jonathanche Tim Merlier: due dei favoriti di fatto non hanno partecipato allaper la vittoria, non riuscendo a posizionarsi al meglio per lo sprint conclusivo.16.49 Seconda posizione per Olav Kooij (Team Visma Lease a Bike), terzo a sorpresa Hugo Hofstetter (Israel – Premier Tech).16.47 VINCE JASPERNNN! Si riscatta il belga dopo la delusione di ieri: 52ma vittoria in carriera per il velocista della Alpecin-Deceuncinck, sempre più ai vertici del panorama ciclistico mondiale.