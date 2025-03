Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: Jonathan Milan al primo esame al Nord

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della. Dopo la vittoria di Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) alla Omloop Nieuwsblad prosegue la stagione delle Classiche delcon la settantasettesima edizione della.La partenza sarà da Kortrij con l’arrivo posto dopo 197 km a. I corridori affronteranno 13 muri tutti però posti nella parte centrale del percorso: dalla cima dell’ultima difficoltà, il Kluisberg (1.1 km al 5.6% di pendenza media), mancheranno poco meno di 60 chilometri.La corsa sembra presagire un arrivo in volata, magari in un gruppo ristretto. Il campione uscente è Wout Van Aert (Team Visma Lease a bike) che proverà a riscattarsi dopo esser rimasto fuori dal podio alla Omloop Nieuwsblad.