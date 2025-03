Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: inizia ufficialmente la corsa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.27 Questa la formazione della Lidl – Trek per quest’edizione della:91 STUYVEN Jasper92 MILAN Jonathan93 SKUJI?Š Toms94 HOOLE Daan95 THEUNS Edward96 VACEK Mathias97 SÖDERQVIST Jakob12.24 La prima asperità di giornata sarà il Tiegemberg (1 km al 3.3% di pendenza media). Questo muro inizierà tra circa 15 chilometri12.21la!12.18 Giornata speciale per due corridori in gruppo. Quest’oggi compiono gli anni Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) e Sean Flynn (Team Picnic PostNL).12.15 Tra i favoriti della vigilia c’è anche Jonathan Milan (Lidl – Trek). L’azzurro è reduce dal UAE Tour in cui ha ottenuto due successi di tappa dimostrando di essere già in un grande periodo di forma.