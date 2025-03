Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: gruppo staccato di 3’30” dalla fuga a 90 km dal traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Terminata l’ascesa del muro di Mont Saint Laurent.15.02 Problemi per Jordi Meeus (Red Bull – BORA – Hansgrohe).15.01 Wellens e un uomo della Uno-X riprendono Askey.15.00 Che menata di Wellens! Il belga della UAE lascia tutti alle spalle!15.00 Narvaez stacca Askey, intanto Wellens accelera il ritmo nel.14.59 La Lidl-Trek fa il ritmo nel: Jonathan Milan si riporta sotto i compagni di squadra.14.57 Inizia il muro di Mont Saint Laurent (1.2 km al 7.1%). In quest’ascesa c’è anche la difficoltà aggiuntiva del pavé.14.56 In questa fase di corsa c’è un po’ d’aria che sta dando fastidio agli atleti.14.55 Askey e Narvaez si son riportati a 2? dai sette fuggitivi.14.54 E si spacca il. Azione decisa quella effettuata dallo statunitense: qua i velocisti devono tener duro per rimanere con i migliori.