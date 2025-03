Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: gruppo compatto dopo 30 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08 6 corridori prendono un piccolo vantaggio sul resto del.13.07 Questa la formazione dell’Alpecin – Deceuninck per questa corsa:11 PHILIPSEN Jasper12 RICKAERT Jonas13 DILLIER Silvan14 GROVES Kaden15 PRICE-PEJTERSEN Johan16 KIELICH Timo17 DEHAIRS Simon13.0430 chilometri ilè ancora.13.01 Questi i settori di pavé che affronteranno i corridori quest’oggi:35.6 Holleweg 700 metri68.3 Gieterijstraat 300 metri68.9 Nederholbeekstraat 300 metri73.4 Berg Ten Houte 300 metri111.7 Mont Saint Laurent 400 metri121.2 Oude Kruisberg 500 metri162.8 Beerbosstraat 500 metri12.58 L’Italia non ha mai trionfato alla. Solamente 7 italiani sono salito sul podio di questa corsa: Andrea Peron (3° nel 1995), Gianluca Pianegonda (3° nel 1996), Enrico Cassani (3° nel 2002), Paolo Bettini (2° nel 2004), Elia Viviani (3° nel 2015), Sonny Colbrelli (3° nel 2018) e Giacomo Nizzolo (2° nel 2020).