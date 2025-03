Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: gruppo compatto dopo 15 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49 Questi i vincitori delle ultime edizioni:2024 VAN AERT Wout2023 BENOOT Tiesj2022 JAKOBSEN Fabio2021 PEDERSEN Mads2020 ASGREEN Kasper2019 JUNGELS Bob2018 GROENEWEGEN Dylan2017 SAGAN Peter2016 STUYVEN Jasper2015 CAVENDISH Mark12.46 Questa la formazione della Team Visma Lease a bike per questa corsa:1 VAN AERT Wout2 BENOOT Tiesj3 CAMPENAERTS Victor4 JORGENSON Matteo5 KOOIJ Olav6 AFFINI Edoardo7 VAN BELLE Loe12.43 Ilè arrivato ai piedi del Tiegmberg (1km al 3.3% di pendenza media).12.40 Niente da fare: ilriprende i sette fuggitivi.12.38 Forse ci siamo. Sette corridori hanno guadagnato qualche secondo sul12.36 Due corridori quest’oggi potrebbero fare cifra tonda in caso di vittoria. Wout Van Aert (Team Visma Lease a bike) cerca il cinquantesimo successo in carriera, mentre Jonathan Milan (Lidl – Trek) insegue il ventesimo.