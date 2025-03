Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: 60 km al traguardo, tanta azione nel gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.36 CHE SGASATA DI VAN AERT! Il belga sta dando tutto, alle sue spalle prova a rimanere agganciato Roger Adrià (Red Bull – BORA – Hansgrohe).15.35 Scatta ancora Van Aert! Inizia il Kluisberg (1.1 km al 5.6%).15.34 C’è il ricongiungimento, davanti ora abbiamo dieci corridori neldi testa.15.33 Bissegger, Artz e Wellens sono sempre più vicini ai battistrada15.32 Ricucito il divario tra i due tronconi del, 60 km al.15.31 Bissegger, Artz e Wellens si stanno per riportare suldi testa.15.31 Anche Philipsen appare in palla, non si vede invece Tim Merlier.15.30 Una ventina di corridori sono evasi dal: c’è anche Jonathan Milan, molto attento a non perdere le ruote dei più rapidi nel.15.29 Bissegger, Artz e Wellens viaggiano con 25? di ritardo dal