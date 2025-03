Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: 40 km al traguardo, si preannuncia un arrivo in volata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.08 Sempre 40? di divario tra il gruppo e la testa della corsa.16.07 L’azione di Wellens viene stoppata da De Bondt e Desal.16.06 Scatto di Tim Wellens. Il belga quest’oggi è scatenato: intanto è iniziato il tratto in pavé di Beerbosstraat (0.5 km).16.05 Sempre la Lidl-Trek a fare l’andatura nel gruppo.16.04 Anche Bissegger si rialza.16.03 Nel frattempo Van Petegem viene ripreso dal gruppo.16.01 Dries De Bondt accelera e prende il comando in solitaria della corsa.15.59 Sempre 40? di vantaggio per i battistrada sul gruppo.15.56 Poco più di 40 km al.15.53 La corsa si è calmata dopo una fase decisamente scoppiettante: probabilmente si deciderà tutto in.15.50 Ora il gruppo però ha abbassato il ritmo. Aumenta il margine dei dieci battistrada, i quali viaggiano con 40? di vantaggio.