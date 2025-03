Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: 20 km al traguardo, il gruppo va a riprendere la fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 INIZIA L’ULTIMO GIRO!16.31 Iltiene in pasto i quattro corridori di testa, quando ci si avvicina al passaggio sulper iniziare l’ultimo giro.16.30 15 km alla conclusione.16.28 Solo 10? rimasti di vantaggio ai quattro corridori.16.25 Ilentra nel circuito finale.16.23 20 km al.16.22 Diminuisce il vantaggio dei quattro battistrada, ora distanti solamente 15? dai corridori all’inseguimento.16.19 La corsa arriva a Kortrijk.16.16 Ora fa capolino la Soudal Quick-Step per Tim Merlier.16.14 La Lidl-Trek continua a comandare ilinseguitore: la formazione statunitense ci crede quest’oggi.16.12 Ancora una trentina di secondi di vantaggio per i battistrada: neldi testa è rimasto anche Mayrhofer.16.