Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: 10 km al traguardo, si arriva in volata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46 In testa la EF Education-Easy Post per Van den Berg, occhio anche alla Cofidis che risale prepotentemente.16.45 Un po’ disorganizzata la Lidl-Trek: Milan si trova alle spalle di Van Aert. 2 km al.16.44 Caduta nel gruppo: gran botta per Govekar (Bahrain-Victorius), lo sloveno non sembra essersi fatto nulla di che per fortuna.16.42 Si scaldano i motori in vista della: ci sono ben tre uomini per Philipsen, davanti troviamo compatta la Uno-X Mobility.16.41 5 km al.16.40 Si riporta nelle prime posizioni Merlier, anche Van Aert si rifà sotto.16.38 Si aprono a ventaglio le formazioni, la Lidl-Trek prova a risalire dopo essersi nascosta negli ultimi chilometri.16.35 10 km al.16.34 Ripresi i quattro fuggitivi, termina l’inseguimento del gruppo agli uomini di testa.