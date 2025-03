Lite e coltellate ucciso un 22enne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.15 Una rissa, poi le, e un ragazzo morto. E' accaduto in una festa di carnevale nella piazza principale di Bari Sardo, in Ogliastra. Il giovane, un operaiodi un paese vicino, era andato a Bari Sardo per la sfilata dei carri ed è stato coinvolto in una rissa, dalle cause ancora non chiarite. A ucciderlo, una coltellata al petto. Ferito anche un altro ragazzo. Individuato e ricercato l'aggressore.