Notizie.com - L’Italia è sulla luna, cos’è il Lugre e perché è così importante: “Una sfida vinta che non ci deve sorprendere”

Leggi su Notizie.com

. O, meglio, lo è il ricevitore (in gergo, payload) italiano. La strumentazione è alta questa mattina 2 marzo alle ore 9 e 34 a con il Blue Ghost, il lander di Firefly Aerospace.il: “Unache non ci” (ASI FOTO) – Notizie.comIl mezzo ha effettuato un alggio morbido nel Mare delle Crisi. A bordo del veicolo, parte del programma Commercialr payload services della Nasa, dieci strumenti scientifici.Tra di essi propriono, sviluppato in Italia da Qascom per conto dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) con la collaborazione della Nasa e il supporto scientifico del Politecnico di Torino. Il viaggio è durato due mesi, comprese tre settimane di permanenza in orbitare.