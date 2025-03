Donnapop.it - L’Isola dei famosi 2025 si fa, ecco chi sarà la nuova conduttrice: nome del tutto inaspettato

Leggi su Donnapop.it

deiporterà novità sorprendenti, non soltanto per quanto riguarda il cast ma anche suldi chial timone del reality!tutta la verità!Leggi anche: Madeisi fa oppure no? Arriva una notizia delinaspettata sul reality di Canale 5Per gli amanti dei reality, arriva una news foriera di conferme sul frontedei. Circolano già alcune voci sui nomi dei concorrenti e sulla, tutti sorprendenti! Scopriamo tutti i retroscena sul cast del programma, tra volti noti e meno. View this post on InstagramA post shared by L'Isola dei(@isoladei)VersodeiTante indiscrezioni sul cast dedei, tutte provenienti da Dagospia, per la penna di Giuseppe Candela che parlano di particolari, anche se ancora da chiarire del