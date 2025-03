Monzatoday.it - L'investimento da 500 milioni per una Brianza più green: un impianto per produrre (quasi tutta) l'energia della sede Gelsia

Leggi su Monzatoday.it

Un maxicon 500di euro in 12 anni per puntare sulla rivoluzioneine RetiPiù, società del perimetro AEB (Gruppo A2A), hanno scelto Desio come simbolotransizione energetica in. O almeno degli investimenti aziendali con il progetto di.